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Общество
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18 января 2022, 17:28

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий рекламу молочных смесей для младенцев

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает «любым способом и в любой форме» рекламу молочных смесей для детей в возрасте до одного года. Таким образом парламентарии рассчитывают популяризировать грудное вскармливание

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий рекламу молочных смесей для младенцев
Фото: valberis.cyou

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает «любым способом и в любой форме» рекламу молочных смесей для детей в возрасте до одного года. Таким образом парламентарии рассчитывают популяризировать грудное вскармливание.

В законопроекте отмечается, что реклама привлекает внимание матерей к молочным смесям и формирует у них интерес к этому товару. Из-за этого россиянки якобы стали чаще отказываться от грудного вскармливания младенцев в пользу искусственного.

Кроме того, документ запрещает продавать смесь для кормления младенцев ниже себестоимости, давать в подарок при покупке других товаров и раздавать пробные образцы.

При этом запрет на распространение информации о молочных смесях не будет касаться мест проведения медицинских выставок, семинаров, конференций, а также предназначенных для медработников специализированных печатных изданий, сообщает Znak.com.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальное развитие ребенка и адекватное состояние его здоровья.

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