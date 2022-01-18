Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий рекламу молочных смесей для младенцев
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает «любым способом и в любой форме» рекламу молочных смесей для детей в возрасте до одного года. Таким образом парламентарии рассчитывают популяризировать грудное вскармливание
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает «любым способом и в любой форме» рекламу молочных смесей для детей в возрасте до одного года. Таким образом парламентарии рассчитывают популяризировать грудное вскармливание.
В законопроекте отмечается, что реклама привлекает внимание матерей к молочным смесям и формирует у них интерес к этому товару. Из-за этого россиянки якобы стали чаще отказываться от грудного вскармливания младенцев в пользу искусственного.
Кроме того, документ запрещает продавать смесь для кормления младенцев ниже себестоимости, давать в подарок при покупке других товаров и раздавать пробные образцы.
При этом запрет на распространение информации о молочных смесях не будет касаться мест проведения медицинских выставок, семинаров, конференций, а также предназначенных для медработников специализированных печатных изданий, сообщает Znak.com.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальное развитие ребенка и адекватное состояние его здоровья.