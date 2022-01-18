Михаил Мишустин призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленку
Глава правительства Михаил Мишустин призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением штамма «омикрон». В первую очередь на удаленку должны быть переведены сотрудники старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания
Глава правительства Михаил Мишустин призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением штамма «омикрон». В первую очередь на удаленку должны быть переведены сотрудники старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания.
В ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр заявил, что работодатели сами должны определить, кого отправлять на удаленку, а кого нет, чтобы не нарушать производственный процесс.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти уже продлили до 1 апреля 2022 года требование к работодателям о переводе 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Кроме того в Москве продлен домашний режим для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями до 1 апреля.
По словам мэра, из-за «омикрона» в столице почти в два раза увеличилось количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом.
При этом Михаил Мишустин раскритиковал власти Санкт-Петербурга за неэффективную борьбу с коронавирусом. По словам премьера, северная столица входит в число регионов, в которых показатель заболеваемости превышает среднероссийские значения, однако в городе не рассмотрено более 25% обращений пациентов по поводу вакцинации и лечения от коронавируса, сообщает РИА Новости.