18 января 2022, 15:15
Российские власти сократили срок карантина для больных коронавирусом до 7 дней
По словам чиновницы, срок карантина сокращен с 14 до 7 дней. Голикова отметила, что «как и в других странах», в России оптимизируется подход к карантину и лабораторному исследованию граждан
Фото: seattletimes.com
В России сократили длительность карантина для больных коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.
По словам чиновницы, срок карантина сокращен с 14 до 7 дней. Голикова отметила, что «как и в других странах», в России оптимизируется подход к карантину и лабораторному исследованию граждан.
Вице-премьер также анонсировала введение некоторых изменений в области борьбы с коронавирусом. О них в скором времени расскажет глава Роспотребнадзора Анна Попова.