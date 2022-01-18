Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем (окончательном) чтении законопроект, который ужесточает ответственность за преступления против детей сексуального характера
Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем (окончательном) чтении законопроект, который ужесточает ответственность за преступления против детей сексуального характера.
Документ вносит поправки в статьи «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса РФ. Коротко говоря, принятый депутатами законопроект вводит пожизненное тюремное заключение для педофилов.
Действующий Уголовный кодекс предусматривает пожизненный срок только для рецидивистов, совершивших изнасилования /насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, не достигшего 14 лет.
Кроме того, федеральные депутаты работают над законопроектом о постоянном контроле за лицами, которые вышли на свободу и чьи действия не подпали под заключение.
Отметим, что законопроект о пожизненном тюремном заключении был оперативно принят Госдумой после изнасилования и убийства пятилетней девочки в Костроме в начале января 2022 года, которое совершили ранее судимые мужчины. Один из них отбывал срок за сексуальное насилие.