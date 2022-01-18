18 января 2022, 14:38
Кремль не планирует вводить локдаун федерального уровня из-за «омикрона»
Российские власти пока не планируют объявлять локдаун федерального уровня из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: virusologia.com
Российские власти пока не планируют объявлять локдаун федерального уровня из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одновременно с этим представитель Кремля заявил, что губернаторы имеют право вводить антиковидные меры разной степени строгости в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним, что в последний раз локдаун в России объявлялся с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за распространения штамма «дельта» и роста смертности ковидных пациентов.
При этом чиновник и вирусологи ожидают резкого роста заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». По разным прогнозам, к февралю в России будут регистрировать до 70 тысяч новых случаев заражения.