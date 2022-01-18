ЕСПЧ присудил 12,4 тысячи евро нацболу, которого осудили за плевок в портрет Путина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил чувашскому национал-большевику Дмитрию Каруеву компенсацию в размере 12,4 тысячи евро (более миллиона рублей) за приговор по делу о плевке в портрет президента России Владимира Путина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил чувашскому национал-большевику Дмитрию Каруеву компенсацию в размере 12,4 тысячи евро (более миллиона рублей) за приговор по делу о плевке в портрет президента России Владимира Путина.
Телеграм-канал «Апология протеста» сообщает, что ЕСПЧ признал факт нарушения российскими властями права Дмитрия Каруева на свободу выражения мнения.
Нацбол был задержан в 2012 году в Чебоксарах за акцию, в ходе которой он положил две гвоздики перед портретом Владимира Путина, а затем плюнул в него. Против Каруева возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».
Суд признал Дмитрия Каруева виновным в демонстрации «вопиющего неуважения к обществу». По мнению судьи, Владимир Путин был выбран народом, а не уважать его – значит не уважать общество. Нацбола приговорили к 15 суткам ареста.