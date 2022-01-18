Глава Союза потребителей призвал власти «срочно» ввести продуктовые карточки
Председатель Союза потребителей России Петр Шелиц призвал власти «срочно» ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан, так как правительство оказалось не в состоянии сдерживать рост цен
Председатель Союза потребителей России Петр Шелиц призвал власти «срочно» ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан, так как правительство оказалось не в состоянии сдерживать рост цен.
Эксперт отметил, что некоторым россиянам уже нечего есть, а если детей не кормить должным образом, то не вырастут «физически и интеллектуально развитые граждане, гордящиеся своей страной».
«Это будет беда для государства. Помочь нуждающимся - не только моральный долг, но и правильное вложение государства в его будущее», - заявил глава Союза потребителей России, выступая на пресс-конференции в НСН.
Петр Шелиц подсчитал, что в продуктовых карточках нуждаются 13-14 млн россиян. Если же выделять им хотя бы по 10% от размера прожиточного минимума в регионе, то потребуется примерно 195 млрд рублей из бюджета.