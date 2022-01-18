Авиакомпания «Россия» в разгар пандемии назначила сотрудникам премии, а сейчас вычитает эти деньги из зарплат
Руководство авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с целью удержать сотрудников в разгар пандемии коронавируса выплачивало им за сверхурочную работу стимулирующие премии к зарплатам, а сейчас заявило, что выплаты были ошибкой
Руководство авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с целью удержать сотрудников в разгар пандемии коронавируса выплачивало им за сверхурочную работу стимулирующие премии к зарплатам, а сейчас заявило, что выплаты были ошибкой. В итоге из ежемесячных окладов сотрудников авиакомпании начали вычитать ранее назначенные суммы.
Согласно сообщениям сотрудников «России» в профильных группах в соцсетях, руководство недавно объявило, что из-за ошибочных расчетов по Трудовому кодексу будет удержано не более 20% от заработка. При этом сами сотрудники утверждают, что у некоторых вычли все 100% от оклада, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В письме гендиректора «России» Сергея Александровского отмечается, что начиная с декабря из зарплаты сотрудников перевозчика будут удержаны излишне выплаченные средства в размере 26,7 млн рублей. Из этой суммы 17,7 млн рублей будет удержано из зарплат бортпроводников. Вычитать будут до тех пор, пока сумма излишка не будет погашена.
От действий руководства авиакомпании пострадали не менее 500 человек.
Стимулирующие выплаты сотрудникам «России» были назначены в разгар пандемии коронавируса, когда авиакомпания столкнулась с нехваткой кадров из-за массовых больничных. Так, перевозчик сократил число бортпроводников на рейсах, а последние из-за усталости и переработок стали отказываться от работы. Тогда же было решено назначить работникам стимулирующие премии.