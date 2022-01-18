Главу компании, которая строила стадионы в Самаре и Саранске к ЧМ-2018, обвинили в уклонении от уплаты налогов
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина по факту предоставления в надзорные органы фиктивных отчетов о своей работе для уплаты НДС и налога на прибыль
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина по факту предоставления в надзорные органы фиктивных отчетов о своей работе для уплаты НДС и налога на прибыль. Ущерб от деятельности компании оценили в 2,7 млрд рублей.
ПСО «Казань» занималась строительством стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно материалам следствия, Равиль Зиганшин представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых среди прочего указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. Ущерб от неуплаты налогов в следователи оценили в 2,7 млрд рублей.
Издание «Бизнес online» сообщает, что компания-подрядчик получала авансы на строительство стадионов, а затем переводила деньги на счета своих субподрядчиков, которые никаких работ не проводили. Сразу после перечисления авансов компании-подрядчики возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов.
Равилю Зиганшину предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Стоимость строительства стадиона «Солидарность Самара Арена» составила 19 млрд рублей, а стадиона «Мордовия Арена» - 16,5 млрд рублей. Оба объекта были сданы с опозданием – за два месяца до начала чемпионата.