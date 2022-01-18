Минсельхоз заявил об отсутствии тенденции к повышению цен на сладости
Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения СМИ о возможном повышении цен на кондитерские изделия. В ведомстве заверили, что для подорожания сладостей нет никаких причин
Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения СМИ о возможном повышении цен на кондитерские изделия. В ведомстве заверили, что для подорожания сладостей нет никаких причин.
«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», - говорится в ответе Минсельхоза, который цитируют «Известия».
Одновременно с этим чиновники допустили подорожание отдельных наименований товара. В ведомстве сообщили о росте расходов производителей на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт, однако утверждают, что участники рынка могут справиться с ростом цен, оптимизировав внутренние процессы и сократив маржинальность.
Ранее крупнейшие в России производители кондитерских изделий Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка» направили торговым сетям письмо, в котором сообщили о планах повысить цены на 6-18%.