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18 января 2022, 12:48

Минсельхоз заявил об отсутствии тенденции к повышению цен на сладости

Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения СМИ о возможном повышении цен на кондитерские изделия. В ведомстве заверили, что для подорожания сладостей нет никаких причин

Минсельхоз заявил об отсутствии тенденции к повышению цен на сладости
Фото: staroskol.flamp.ru

Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения СМИ о возможном повышении цен на кондитерские изделия. В ведомстве заверили, что для подорожания сладостей нет никаких причин.

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», - говорится в ответе Минсельхоза, который цитируют «Известия».

Одновременно с этим чиновники допустили подорожание отдельных наименований товара. В ведомстве сообщили о росте расходов производителей на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт, однако утверждают, что участники рынка могут справиться с ростом цен, оптимизировав внутренние процессы и сократив маржинальность.

Ранее крупнейшие в России производители кондитерских изделий Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка» направили торговым сетям письмо, в котором сообщили о планах повысить цены на 6-18%.

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