Россиянам могут ограничить удаленное получение госуслуг из-за отказа сдать биометрию
Министерство цифрового развития России заключило с госкомпанией «Ростелеком» контракт на интеграцию портала «Госуслуги» с государственной биометрической системой. Стоимость госконтракта составила 1,2 млрд рублей
Министерство цифрового развития России заключило с госкомпанией «Ростелеком» контракт на интеграцию портала «Госуслуги» с государственной биометрической системой. Стоимость госконтракта составила 1,2 млрд рублей.
По замыслу ведомства, на сайт госуслуг можно будет заходить с помощью биометрических данных, а мобильное приложение позволит сдавать биометрию.
Чтобы стимулировать граждан сдавать свои биометрические данные, Минцифры может ограничить удаленное получение некоторых государственных услуг для пользователей, которые не сдали образцы лица и голоса в систему, сообщает «КоммерсантЪ».
В ведомстве Максута Шадаева заявили, что сдача биометрических данных будет добровольной, а пользователям портала предоставят альтернативные возможности получения услуг.