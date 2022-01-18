18 января 2022, 11:56
Соцсеть TikTok начала процесс «приземления» в России
Администрация TikTok должна выполнить еще два требования российских властей по закону о «приземлении» - открыть в РФ свое представительство и завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Фото: ВКонтакте
Компания TikTok (владеет одноименной соцсетью) начала процесс «приземления» в России. Сервис уже опубликовал форму для электронных обращений российских пользователей.
Администрация TikTok должна выполнить еще два требования российских властей по закону о «приземлении» - открыть в РФ свое представительство и завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора, сообщает Znak.com.
Ранее процесс «приземления» уже начали компании Apple, Likee и мессенджер Viber.
Закон «о приземлении» позволит российским властям влиять на контент в иностранных соцсетях, а в случае нарушений - напрямую воздействовать на представителей компаний. Для этого они и должны открыть в России свои представительства.
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