В Хабаровском крае неизвестные «заминировали» 70 школ. Проводится эвакуация
В Хабаровском крае утром во вторник неизвестные заминировали около 70 школ. Во всех учебных заведениях была проведена эвакуация учащихся и сотрудников
В Хабаровском крае утром во вторник неизвестные заминировали около 70 школ. Во всех учебных заведениях была проведена эвакуация учащихся и сотрудников.
Всего из школ было выведено более 47 тысяч учеников и более 3 тысяч сотрудников. Школьников младших классов разместили в расположенных рядом зданиях, а остальных отправили по домам, сообщает Znak.com со ссылкой на чиновников из администрации.
В связи с происшествием занятия в школах отменены на неопределенный срок. Здания заминированных образовательных учреждений проверяют сотрудники полиции и кинологи. Информации об обнаружении подозрительных предметов пока нет.
После новогодних каникул массовое лжеминирование школ, зданий судов и торговых центров уже происходило в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Саратове, Самаре и Архангельске.