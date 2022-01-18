В московских аэропортах из-за снегопада отменили и задержали десятки рейсов
Согласно сервису «Яндекс.Расписание», больше всего рейсов отменено в аэропорту «Шереметьево». Там отменили 23 рейса и задержали шесть вылетов. Во «Внуково» задержано четыре рейса, а в «Домодедово» - одиннадцать рейсов
Фото: novostipmr.com
В московских аэропортах из-за снегопада и усиления ветра отменили и задержали более 40 рейсов.
Согласно сервису «Яндекс.Расписание», больше всего рейсов отменено в аэропорту «Шереметьево». Там отменили 23 рейса и задержали шесть вылетов.
Во «Внуково» задержано четыре рейса, а в «Домодедово» - одиннадцать рейсов.
По данным синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе вызвала циклоническая «воронка». Утром во вторник на московских дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиям возникли серьезные заторы.
В центре погоды «Фобос» сообщили «Известиям», что осадки прекратятся к вечеру, после чего начнется усиление морозов.