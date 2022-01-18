Власти нескольких городов отменили Крещенские купания из-за «омикрона»
В администрации Калининградской области сообщили, что местная епархия отказалась от проведения традиционного мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. При этом богослужения состоятся, но с соблюдением антиковидных мер
Власти нескольких российских городов отменили традиционные Крещенские купания в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
Об отмене купаний было объявлено в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Калининграде, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
В администрации Калининградской области сообщили, что местная епархия отказалась от проведения традиционного мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. При этом богослужения состоятся, но с соблюдением антиковидных мер.
В епархии Камчатского края сообщили, что купания отменили по рекомендации Роспотребнадзора.
В Москве и Московской области Крещенские купания в ночь с 18 на 19 января проводиться будут.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в теплые помещения рядом с местом купаний смогут попасть только граждане с QR-кодом. Окунуться можно без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.