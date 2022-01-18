Россияне за год потратили 64 млрд рублей на покупку лекарств от коронавируса
Российские граждане в прошлом году потратили 64 млрд рублей на покупку лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак»
Российские граждане в прошлом году потратили 64 млрд рублей на покупку лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) уточнили, что больше всего денег граждане потратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей). На иммуномодулятор интерферон-альфа-2B россияне израсходовали 7,2 млрд рублей, на фавипиравир - 2,9 млрд рублей, на антибиотик дексаметазон – миллиард рублей, а на метилпреднизолон - 0,8 млрд рублей.
Самые большие расходы на лекарства от коронавируса понесли жители Московской области (5 млрд рублей), сообщает РБК.
Всего по итогам 2021 года в России было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19.