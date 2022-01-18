Минздрав России утвердил список противопоказаний к прививке против коронавируса
Минздрав России утвердил перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса. С этим списком можно ознакомиться на официальном портале правовой информации
Минздрав России утвердил перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса. С этим списком можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
Так, противопоказаниями к прививке против COVID-19 являются аллергия, осложнения после вакцинации первым компонентом, острые инфекции и хронические заболевания в стадии обострения.
К осложнениям после прививки относятся анафилактический шок, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов, отечность и гиперемия в месте инъекции.
В списке противопоказаний, которые устанавливаются на определенный срок, перечислены острые инфекционные заболевания, протекающие в тяжелой и средней тяжести степени, обострение хронических болезней, ОРВИ в легкой форме, заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ранее российские граждане с диагнозом «рассеянный склероз» попросили Минздрав уточнить список противопоказаний к вакцинации против COVID-19, а также включить в него их заболевание.