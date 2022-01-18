В Дагестане за взятку арестовали сотрудника филиала ПАО «Россети». Это может быть сигналом Андрею Рюмину
В Дагестане за взятку арестован сотрудник компании «Дагэнерго», которая является филиалом ПАО «Россети Северного Кавказа». По версии следствия, начальник отдела «Энергосбыт» пытался получить деньги с майнера за льготный тариф на электроэнергию
В Дагестане за взятку арестован сотрудник компании «Дагэнерго», которая является филиалом ПАО «Россети Северного Кавказа». По версии следствия, начальник отдела «Энергосбыт» пытался получить деньги с майнера за льготный тариф на электроэнергию.
Издание Readovka сообщает, что арест сотрудника «Дагэнерго» может быть началом масштабной операции правоохранительных органов в отношении головной компании ПАО «Россети», которую возглавляет Андрей Рюмин.
Напомним, что «Россети Северного Кавказа» уже не раз фигурировали в различных скандалах. Так, в марте Генпрокуратура в ходе проверки обнаружила более 3 тысяч лицевых счетов, оформленных на несуществующих потребителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Руководству ПАО «Россети Северный Кавказ» Генпрокуратурой было внесено представление об устранении выявленных при проверке нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 46 должностных лиц, а вместо прежнего гендиректора Виталия Иванова был назначен Роман Левченко.
Кроме того, вызывает вопросы и финансовое состояние ПАО «Россети Северного Кавказа». За 2020 год при выручке 27 млрд рублей компания получила убыток 11 млрд рублей. Прибыль компания с 2019 года по 2020 год умень
Из девяти управляемых ПАО Россети Северного Кавказа» компаний четыре находятся в процессе банкротства. Это ОАО «Нурэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Дагестанская Сетевая Компания».