Власти Москвы ужесточат антиковидные ограничения при уровне госпитализаций две тысячи человек в сутки
Пока власти не планируют вводить федеральный локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрона», однако могут ввести антиковидные ограничения на региональном уровне
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Власти Москвы ужесточат антиковидные ограничения, если количество госпитализаций ковидных пациентов вырастет до двух тысяч в сутки.
Осведомленные источники «Интерфакса» сообщили, что пока власти не планируют вводить федеральный локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрона», однако могут ввести антиковидные ограничения на региональном уровне в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Так, в Москве, которая первой приняла на себя удар штамма «омикрон», введение жестких антиковидных ограничений возможно, если количество госпитализаций приблизится к двум тысячам в сутки. Пока же, по заверению столичных чиновников, пока уровень госпитализаций «не является критичным».