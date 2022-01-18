Евросоюз призвал Кремль немедленно освободить Алексея Навального и Лилию Чанышеву
Евросоюз в годовщину возвращения Алексея Навального в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста опубликовал официальное заявление, в котором призвал Кремль освободить оппозиционера из колонии
Евросоюз в годовщину возвращения Алексея Навального в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста опубликовал официальное заявление, в котором призвал Кремль освободить оппозиционера из колонии, а также освободить из СИЗО его соратницу Лилию Чанышеву. Последнюю обвиняют по нескольким экстремистским статьям.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Алексею Навальному политически мотивированными, а также в очередной раз призывает российские власти немедленно освободить политика.
Г-н Боррель напомнил, что ЕСПЧ принял в отношении дела оппозиционера обеспечительные меры из-за существования риска для его жизни в виде его освобождения.
Евросоюз также осудил «кампанию по дезинформации» против Навального и его соратников, которую проводят государственные российские СМИ.