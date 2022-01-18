Свет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Совет Государственной думы единогласно проголосовал за снятие с рассмотрения резонансного законопроекта о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест
Совет Государственной думы единогласно проголосовал за снятие с рассмотрения резонансного законопроекта о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает РБК.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после заседания совета поблагодарил всех граждан, которые делились с ним своим мнением о законопроекте (многие россияне, напомним, выступают против введения QR-кодов – ред.).
«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», - заявил г-н Володин.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что российские власти могут отказаться от введения QR-кодов для привитых и переболевших коронавирусом в общественных местах из-за массовых протестов. Еще ранее депутаты сняли с рассмотрения второй правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования.