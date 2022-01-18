18 января 2022, 01:38
США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от SWIFT
Отказ от данной меры обусловлен тем, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры
Фото: ptoday.ru
Власти США и Евросоюза отказались отключать Россию от платежной системы SWIFT в качестве санкции в случае вооруженного вторжения в Украину.
Отказ от данной меры обусловлен тем, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вместо отключения от SWIFT, от которого могут пострадать и рядовые россияне, власти США и ЕС решили ввести целевые экономические штрафы для крупных российских компаний. Но пока этот вопрос еще находится в стадии обсуждения.