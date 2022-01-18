Суд лишил родительских прав родителей девочки, которая прожила пять лет в перинатальном центре
Пресненский райсуд Москвы лишил родительских прав Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, чья дочь прожила пять лет со дня своего рождения в элитном перинатальном центре «Мать и дитя»
Пресненский райсуд Москвы лишил родительских прав Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, чья дочь прожила пять лет со дня своего рождения в элитном перинатальном центре «Мать и дитя».
Историю девочки в прошлом году рассказали журналисты «Медузы» (издание признано иностранным агентом). Ребенок родился недоношенным и какое-то время находится в отделении патологий новорожденных. Когда врачи сообщили родителям, что жизни и здоровью девочки больше ничего не угрожает, они оказались ее забирать. Мать посчитала, что малышка неизлечимо больна.
Врачи и чиновники пытались убедить женщину в том, что ребенок полностью здоров, однако она все равно отказалась ее забирать. При этом все пять лет родители исправно оплачивали проживание девочки в центре «Мать и дитя».
17 января Пресненский райсуд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого из родителей алименты на содержание дочери в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
В мае пятилетней девочке нашли новую семью.