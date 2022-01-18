18 января 2022, 00:33
Медики заявили о снижении IQ у детей, чьи матери во время беременности болели COVID-19
Российские государственные эпидемиологи заявили, что дети переболевших коронавирусом во время беременности женщин могут стать интеллектуально неполноценными
Фото: Russian Look
Российские государственные эпидемиологи заявили, что дети переболевших коронавирусом во время беременности женщин могут стать интеллектуально неполноценными.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов со ссылкой на некое исследование заявил, что если непривитая от коронавируса беременная женщина перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка после рождения может быть ниже на 20%. Также у таких детей замедляются темпы психического и физического развития, сообщает РИА Новости.
Специалисты успокаивают родителей, что при занятиях с детьми можно догнать это отставание, однако изначально вводные данные будут именно такие.