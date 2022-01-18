В Петербурге против автора инсталляции в виде гигантских фекалий возбудили уголовное дело
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что художник из хулиганских побуждений и, пренебрегая общепринятыми правилами поведения, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета
В Санкт-Петербурге полиция задержала местного художника Ивана Волкова, который создал арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий.
«Фонтанка» сообщает, что в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что художник из хулиганских побуждений и, пренебрегая общепринятыми правилами поведения, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета. По версии следствия, Волков «осквернил место захоронения умерших».
14 января на Марсовом поле в северной столице появились гигантские фекалии, сделанные из снега темного цвета. Таким образом художник решил выразить свое мнение по поводу плохой уборки дорог и дворов этой зимой.