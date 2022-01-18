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Санкт-Петербург
18 января 2022, 00:03

В Петербурге против автора инсталляции в виде гигантских фекалий возбудили уголовное дело

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что художник из хулиганских побуждений и, пренебрегая общепринятыми правилами поведения, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета

В Петербурге против автора инсталляции в виде гигантских фекалий возбудили уголовное дело
Фото: fontanka.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного художника Ивана Волкова, который создал арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий.

«Фонтанка» сообщает, что в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что художник из хулиганских побуждений и, пренебрегая общепринятыми правилами поведения, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета. По версии следствия, Волков «осквернил место захоронения умерших».

14 января на Марсовом поле в северной столице появились гигантские фекалии, сделанные из снега темного цвета. Таким образом художник решил выразить свое мнение по поводу плохой уборки дорог и дворов этой зимой.

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