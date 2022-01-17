Власти Германии приостановили сертификацию «Северного потока-2» из-за «истерики Украины и Прибалтики»
Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2». Глава Министерства иностранных дел страны Анналена Бербок объяснила это решение тем, что трубопровод якобы «пока не полностью соответствует» праву Евросоюза
Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2». Глава Министерства иностранных дел страны Анналена Бербок объяснила это решение тем, что трубопровод якобы «пока не полностью соответствует» праву Евросоюза, сообщает ТАСС.
По словам чиновницы, власти ЕС также могут принять «соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2», если Россия осуществит военное вторжение на Украину. Такой мерой может быть приостановка запуска российско-германского газопровода.
Комментируя решение Бердина, сенатор Алексей Пушков заявил, что настоящая причина задержки сертификации «Северного потока-2» заключается в том, что Германия слишком зависима от «истерик стран Прибалтики, Польши и Украины». Отметим, что Киев неоднократно призывал власти ЕС ввести санкции против проекта «Газпрома».