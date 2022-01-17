Вячеслав Володин подарил Саратову списанный Як-42, но местные власти так и не смогли сделать из него памятник
Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе ветеранов авиастроения подарил Саратову самолет Як-42, который, правда, уже отслужил свой век. Самолет планировалось превратить в памятник саратовскому авиастроению
Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе ветеранов авиастроения подарил Саратову самолет Як-42, который, правда, уже отслужил свой век. Самолет планировалось превратить в памятник саратовскому авиастроению, однако в реальности регион получил груду металлолома.
Последний из оставшихся в Саратове Як-42, собранный на легендарном когда-то саратовском авиазаводе, продавался за 3 млн рублей без двигателей и мотогондол (воздушное судно списали в 2019 году). Ранее самолет принадлежал «Саратовским авиалиниям», но после отзыва лицензии на осуществление полетов компания распродала свой авиапарк, сообщает «Север.Реалии» (издание признано иностранным агентом).
Денег у региональных властей на выкуп последнего Як-42 не оказалось, тогда родному Саратову решил помощь спикер Госдумы Вячеслав Володин. Официально самолет выкупил некий благотворительный фонд, куда единоросс направил личные средства. Сумма покупки не сообщается.
В дальнейшем Як-42 был передан муниципальным властям и должен был стать памятником саратовской авиации. Для этого самолет нужно было довезти и установить рядом с аэропортом «Саратов Центральный», где уже находится старый Ан-24.
3 января в Саратове состоялась целая спецоперация по перемещению самолета Як-42Д на место постоянной стоянки в качестве памятника. Для транспортировки пришлось отрезать крылья, которые должны были затем собрать. Однако и в настоящее время срезы на крыльях обернуты чехлами из старых рекламных баннеров, стянутых веревками. Попытка пристыковать правое крыло не увенчалась успехом, поэтому оно осталось лежать под самолетом. Что делать с этим крылом, власти Саратовской области пока не знают.