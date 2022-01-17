В России самолетное топливо подорожало до рекордных 60 тысяч рублей за тонну
Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за сутки авиакеросин подорожал на 4,6%. Сейчас самолетное топливо торгуется на отметке 60 876 рублей за тонну
Биржевая стоимость авиационного керосина в России впервые превысила отметку в 60 тысяч рублей за тонну.
Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за сутки авиакеросин подорожал на 4,6%. Сейчас самолетное топливо торгуется на отметке 60 876 рублей за тонну.
За прошедшие сутки стоимость летнего дизеля выросла на 0,1% до 54,18 тысячи рублей за тонну, а стоимость межсезонного дизеля выросла на 1,1% до 55,97 тысячи рублей. При этом зимний дизель подешевел на 1,1% до 64,47 тысячи рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Авиакеросин дорожает на фоне роста нефтяных котировок. Осенью 2021 года российские авиакомпании начали получать компенсации из федерального бюджета за рост цен на топливо, однако их размера оказалось недостаточно для покрытия убытков. Некоторые перевозчики, например «Аэрофлот», подняли топливный сбор, который входит в стоимость авиабилета.