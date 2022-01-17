Минприроды предложило ежегодно выделять по 4,75 млрд рублей на борьбу с «черными» лесорубами
Министерство природы России предложило выделять ежегодно по 4,75 млрд рублей на федеральный лесной надзор, который включает в себя борьбу с «черными» лесорубами
Министерство природы России предложило выделять ежегодно по 4,75 млрд рублей на федеральный лесной надзор, который включает в себя борьбу с «черными» лесорубами. В ведомстве отметили, что в 2007 году этот контроль был передан региональным властям, что привело к возникновению конфликта интересов.
Концепция законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом, которая предполагает выделение Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) 4,75 млрд рублей ежегодно, была разработана по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.
Чиновница ранее неоднократно выступала за передачу функции федерального надзора Рослехозу, который не мог заниматься контролем за оборотом леса в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, а также за охраной лесов, сообщает РБК.
По данным правительства, каждый год в России незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса общей стоимостью 20–60 млрд рублей. Примерно 10% такого леса вырубается вообще без документов, а остальной лес – по подложным документам.
В прошлом году власти провели в Иркутской и Архангельской областях контрольно-надзорный эксперимент по использованию беспилотников в борьбе с «черными» лесорубами, по итогам которого объем незаконной вырубки сократился заготовки снизился по сравнению с 2020 годом почти в три раза.