17 января 2022, 14:43
В России примерно 5% от всех заразившихся коронавирусом детей падают в реанимацию
По словам замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в реанимацию попадают примерно 5% от общего числа заболевших COVID-19 детей. Для лечения «тяжелых» детей используется медицинский кислород
Фото: imag.one
В Роспотребнадзоре раскрыли данные о числе детей, которые попали в реанимацию с осложнениями, вызванными коронавирусом.
По словам замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в реанимацию попадают примерно 5% от общего числа заболевших COVID-19 детей. Для лечения «тяжелых» детей используется медицинский кислород, сообщает ТАСС.
Горелов отметил, что в 2021 году на детей и подростков приходилось 10,7% заражений коронавирусом, а в 2020 году – 10,5%.
Что касается нового штамма «омикрон», то для детей он опасен осложнениями в виде бронхитов. При этом у детей в силу их возрастных особенностей бронхит может привести к тяжелым осложнениям.