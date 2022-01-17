17 января 2022, 13:59
Глава Коми Василий Уйба объявил об отставке правительства региона
Новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время, а пока прежние министры продолжать работать в статусе исполняющих обязанности. Врио председателя правительства назначена Эльмира Ахмеева
Фото: flashnord.com
Глава республики Коми Владимир Уйба в понедельник, 17 января, объявил об отставке правительства региона.
Губернатор объяснил свое решение тем, что перед регионом стоят стратегические задачи развития, а для их реализации нужна новая команда, сообщает издание «Глас народа».
Новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время, а пока прежние министры продолжать работать в статусе исполняющих обязанности. Врио председателя правительства назначена Эльмира Ахмеева.