Осужденный пожизненно экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин рассчитывает на помилование
Бывший глава отдела экономической безопасности НК ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный на пожизненный срок по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряд других тяжких преступлений, рассчитывает на смягчение приговора и даже на помилование
Бывший глава отдела экономической безопасности НК ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный на пожизненный срок по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряд других тяжких преступлений, рассчитывает на смягчение приговора и даже на помилование.
Дальнейшая судьба Алексея Пичугина сейчас обсуждается в Москве, а сам осужденный находится в столичном СИЗО «Лефортово», сообщает «КоммерсантЪ».
Источники издания отмечают, что фигурант «дела ЮКОСа» отказывается общаться с правозащитниками, которые могут быть аффилированными со СМИ. Он боится, что из-за журналистов сделка со следствием может сорваться.
Напомним, что Алексей Пичугин отбывал срок в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области. Ему дали пожизненный срок за убийство мэра Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его супруги, гендиректора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой и Николая Федотова. Пичугин отсидел уже 18 лет и трижды подавал прошение о помиловании, однако все они были отклонены.