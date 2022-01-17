Власти Крыма вернули систему QR-кодов в общественных местах из-за роста заболеваемости COVID-19
C 17 января посещение кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, салонов красоты, саун, торговых центров, фитнес-залов и других общественных мест будет возможно только при предъявлении QR-кодов
Власти полуострова Крым сообщили о возвращении системы QR-кодов для посещения общественных мест в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 17 января посещение кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, салонов красоты, саун, торговых центров, фитнес-залов и других общественных мест будет возможно только при предъявлении QR-кодов, которые могут оформить привитые и переболевшие коронавирусом граждане.
Кроме того, в Крыму введен запрет на проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах, а также продлен запрет на функционирование хостелов.
Власти полуострова сообщили, что за последние несколько дней в Крыму почти в три раза выросла заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 17 января, в республике за прошедшие сутки выявили 148 новых случаев заражения COVID-19, хотя еще 11 января сообщалось о 56 заболевших.