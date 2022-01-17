17 января 2022, 12:59
Сторонники Алексея Навального в США, Канаде, Болгарии и других странах провели акции солидарности с политиком
Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных странах провели акции солидарности с политиком в годовщину его возвращения в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста
Фото: Twitter/Геннадий Гудков
Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных странах провели акции солидарности с политиком в годовщину его возвращения в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста.
«Этот день обязательно войдет в историю как день начала конца путинизма; день, когда был сделан самый важный шаг на пути в Прекрасную Россию будущего», - написал в Twitter соратник политика Леонид Волков, которого российские власти на минувшей неделе внесли в реестр террористов и экстремистов.
Акции солидарности с Алексеем Навальным прошли в Торонто (Канада), в Варне (Болгария), в Хельсинки (Финляндия), Сиэтле и Лос-Анджелесе (США). В митинге, который проходил возле Генконсульства России в Варне, принял участие бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.