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Политика
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17 января 2022, 12:59

Сторонники Алексея Навального в США, Канаде, Болгарии и других странах провели акции солидарности с политиком

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных странах провели акции солидарности с политиком в годовщину его возвращения в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста

Сторонники Алексея Навального в США, Канаде, Болгарии и других странах провели акции солидарности с политиком
Фото: Twitter/Геннадий Гудков

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных странах провели акции солидарности с политиком в годовщину его возвращения в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста.

«Этот день обязательно войдет в историю как день начала конца путинизма; день, когда был сделан самый важный шаг на пути в Прекрасную Россию будущего», - написал в Twitter соратник политика Леонид Волков, которого российские власти на минувшей неделе внесли в реестр террористов и экстремистов.

Акции солидарности с Алексеем Навальным прошли в Торонто (Канада), в Варне (Болгария), в Хельсинки (Финляндия), Сиэтле и Лос-Анджелесе (США). В митинге, который проходил возле Генконсульства России в Варне, принял участие бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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