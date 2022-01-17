В Госдуме предложили освободить всех ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России – За правду» предложили освободить всех ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты аренды жилья, взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг
Депутаты Госдумы от «Справедливой России – За правду» предложили освободить всех ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты аренды жилья, взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг.
Справороссы предлагают увеличить в два раза (с 50 до 100%) размер компенсации ветеранам ВОВ расходов на оплату аренды жилых помещений, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг. Действующее законодательство предусматривает выделение денежных средств на эти цели в виде субвенций.
При этом полностью освобождены от оплаты за аренду жилья, содержание жилого помещения, взносов на капремонт и ЖКУ только Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы.
Парламентарии отметили, что принятие данного законопроекта позволит «поднять особый и правовой» статус ветеранов ВОВ «с учетом заслуг по защите отечества».