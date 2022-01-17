17 января 2022, 11:59
В России впервые с середины декабря выявили более 30 тысяч заболевших коронавирусом в сутки
В России за прошедшие сутки выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 декабря 2021 года. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии, по статистике оперативного штаба, составило 10 834 260 человек
Фото: РИА Новости
В России за прошедшие сутки выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 декабря 2021 года.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии, по статистике оперативного штаба, составило 10 834 260 человек.
Также сообщается о смерти 670 пациентов в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
В Москве за минувшие сутки выявили 7529 новых случаев заражения, Санкт-Петербурге – 4132, в Московской области - 3388.
Рост заболеваемости в России связывают с распространением нового штамма омикрон. Вирусологи предупреждают, что к февралю суточное количество заражений может вырасти до 65 тысяч человек.