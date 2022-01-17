17 января 2022, 11:51
Российские туристы пытались въехать на Мальдивы с детьми без загранпаспортов
Власти Мальдивских островов депортировали семью российских туристов из-за нарушения миграционных правил. У несовершеннолетних членов семьи не оказалось заграничных паспортов
Фото: Яндекс.Дзен
Власти Мальдивских островов депортировали семью российских туристов из-за нарушения миграционных правил. У несовершеннолетних членов семьи не оказалось заграничных паспортов.
Портал TourDom.ru сообщает, что туристы забронировали тур на Мальдивы через туристическую фирму, но авиабилеты до острова купили самостоятельно. При покупке билетов россияне указали номера своих загранпаспортов, в которые были вписаны дети.
По прилету на Мальдивы семью задержали сотрудники пограничной службы. Силовики объяснили россиянам, что дети должны иметь собственные загранпаспорта. В итоге туристов отправили обратно в Россию.