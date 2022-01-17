Телеграм-каналы сообщили о гибели человека во время охоты с участием главы ГУ МВД по Москве
Российские телеграм-каналы в минувшее воскресенье опубликовали информацию об убийстве человека во время охоты, одним из участников которой был глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов
Российские телеграм-каналы в минувшее воскресенье опубликовали информацию об убийстве человека во время охоты, одним из участников которой был глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов. В правоохранительных органах официально данную информацию не подтвердили, однако Следственный комитет проводит проверку, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» в свою очередь пишет, что на этой охоте вместе с Олегом Барановым был начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Шамиль Сибанов.
Инцидент произошел в одном из охотничьих хозяйств Тверской области. Погибшим называют генерального директора ООО «Луковниково» Вячеслава Сальникова. Также сообщается, что охота велась на лосей и кабанов, однако сезон был закрыт еще 10 января.
Сын бизнесмена муниципальный депутат Дмитрий Сальников («Единая Россия»), который занимает также должность гендиректора ООО «Охотресурс», рассказал, что его отец не погиб, а находится в больнице. На вопрос о том, мог ли бизнесмен получить ранение на охоте, мундеп отметил: «Скорее всего».
Олег Баранов инцидент пока не прокомментировал. В столичной полиции вчера сообщили, что у генерала выходной.