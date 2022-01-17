На департамент информационных технологий Москвы пожалуются из-за закупки ПО Microsoft для школ
Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) готовит жалобу в министерство цифрового развития и ФАС на закупку для московских школ программного обеспечения Microsoft
Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) готовит жалобу в министерство цифрового развития и ФАС на закупку для московских школ программного обеспечения Microsoft.
Речь идет о тендере на 25,8 млн рублей, заключенном департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ).
Программное обеспечение фирмы Microsoft было закуплено столичными властями для Московского государственного педагогического университета, городских школ и детских центров, отмечено в документах тендера.
ДИТ обосновал невозможность закупить отечественное ПО для школ и вузов тем, что в реестре российского ПО нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям заказчика, сообщает Znak.com.
В ЦКИКТ считают, что столичный департамент нарушает указания президента и постановления правительства по переходу на отечественный софт.