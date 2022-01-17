17 января 2022, 08:14
В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского. У нее похитили 100 млн рублей
Злоумышленники организовали подставную дорожную аварию, сели в машину Марины Коташенко и с помощью оружия заставили ее ехать домой в деревню Глаголево
Фото: nastroy.net
В подмосковном Наро-Фоминске неизвестные ограбили вдову народного артиста России Александра Градского. У Марины Коташенко украли 100 млн рублей.
Телеграм-канал Mash сообщает, что злоумышленники организовали подставную дорожную аварию, сели в машину Марины Коташенко и с помощью оружия заставили ее ехать домой в деревню Глаголево. Вместе с женщиной грабители (их было трое) вошли в дом, забрали крупную сумму денег и скрылись.
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что похищенные 100 млн рублей вдова Александра Градского хранила под кроватью.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабители объявлены в розыск.