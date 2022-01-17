17 января 2022, 08:03
Власти Австралии признали «Спутник V» и разрешили въезд в страну привитым этой вакциной иностранцам
На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» власти Австралии разрешили въезд в страну иностранным гражданам, которые сделали прививку российским препаратом «Спутник V»
Фото: vademec.ru
На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» власти Австралии разрешили въезд в страну иностранным гражданам, которые сделали прививку российским препаратом «Спутник V».
В МВД Австралии сообщили, что решение о признании российской вакцины против COVID-19 было принято на основании рекомендации национального фармацевтического регулятора.
Накануне Управление терапевтических товаров (TGA) страны рекомендовало кабинету министров признать прививки, сделанные российской вакциной «Спутник V» у иностранных граждан. Представитель лекарственного регулятора отметил, что российская сторона предоставила всю необходимую информацию, которая доказывает эффективность вакцины против коронавируса.