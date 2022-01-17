В России половые преступления против детей за прошедший год совершили 6 тысяч человек
В России за прошедший год преступления сексуального характера в отношении детей совершили около 6 тысяч человек. Из них только 147 имели официальный диагноз «Педофилия»
В России за прошедший год преступления сексуального характера в отношении детей совершили около 6 тысяч человек. Из них только 147 имели официальный диагноз «Педофилия».
Заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко сообщила агентству ТАСС, что для асоциальных личностей, которые совершают половые преступления в отношении несовершеннолетних, ребенок чаще всего являлся просто «более доступным» объектом насилия, а не предпочитаемым, как в случае с педофилами.
Елена Леоненко также отметила, что самыми опасными все же являются злоумышленники «с патологическим сексуальным влечением» к несовершеннолетним гражданам.
Напомним, что в начале января текущего года в Костроме двое мужчин похитили на улице пятилетнюю девочку, изнасиловали ее и убили. Оба подозреваемых ранее были судимы, причем один – за сексуальное насилие и порнографию.