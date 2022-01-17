17 января 2022, 01:38
Британские спецслужбы начали слежку за противниками прививок от COVID-19
В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за гражданами, которые выступают против прививок от коронавируса. Такое решение было принято для предотвращения радикализации движения антиваксеров
Фото: Яндекс.Дзен
В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за гражданами, которые выступают против прививок от коронавируса. Такое решение было принято для предотвращения радикализации движения антиваксеров.
Издание The Observer сообщает, что за противниками вакцинации следят сотрудники подразделения полиции по борьбе с терроризмом и отдел исследований, информации и коммуникаций. При этом все данные попадают лично к премьер-министру Борису Джонсону.
Слежку за антиваксерами британские власти объясняют опасениями, что протест против прививок выйдет из соцсетей в оффлайн.