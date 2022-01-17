Глава Дагестана призвал своего земляка извиниться за угрозы пассажирам московского автобуса
Глава республики Дагестан Сергей Меликов обратился к мужчине, который угрожал пассажирам рейсового автобуса в Москве, извиниться за свой поступок
Глава республики Дагестан Сергей Меликов обратился к мужчине, который угрожал пассажирам рейсового автобуса в Москве, извиниться за свой поступок.
В минувшие выходные в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором мужчина кавказской национальности говорит пассажирам, что «придет время, когда мы всех вас будем бить». Этот мужчина, предположительно, является выходцем из Дагестана.
Конфликт в автобусе начался после того, как водитель отказался остановиться вне остановки. Дагестанец начал оскорблять водителя, а когда другие пассажиры попросили его вести себя прилично, то заявил, что «с вами вот так себя и надо вести». «С вами, с русскими», — добавил мужчина.
Сергей Меликов отметил, что поведение этого мужчины «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца.
Глава республики призвал героя скандального видеоролика принести извинения российским гражданам.
В Следственном комитете сообщили, что пассажир автобуса задержан. Против него завели уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды.