Жители Петербурга на свои деньги купили песок для посыпки тротуаров
Жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна на свои средства купили 250 килограмм песка, чтобы посыпать им лед на тротуарах. Граждане решили взять ситуацию в свои руки, потому что городские службы не справляются
Фото: stolitca24.ru
Жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна на свои средства купили 250 килограмм песка, чтобы посыпать им лед на тротуарах. Граждане решили взять ситуацию в свои руки, потому что городские службы не справляются с очисткой улиц от снега и льда.
В Instagram, который посвящен жизни в Коломне, сообщается, что акция «Пропесочка» проходит 16 января в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Венеры). Все желающие могут прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами, чтобы взять песок, но они должны будут раскидать его по дворам и улицам.
Жители отметили, что из-за бездействия коммунальщиков «по улицам невозможно ходить».