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Общество
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Санкт-Петербург
17 января 2022, 00:33

Жители Петербурга на свои деньги купили песок для посыпки тротуаров

Жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна на свои средства купили 250 килограмм песка, чтобы посыпать им лед на тротуарах. Граждане решили взять ситуацию в свои руки, потому что городские службы не справляются

Жители Петербурга на свои деньги купили песок для посыпки тротуаров
Фото: stolitca24.ru

Жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна на свои средства купили 250 килограмм песка, чтобы посыпать им лед на тротуарах. Граждане решили взять ситуацию в свои руки, потому что городские службы не справляются с очисткой улиц от снега и льда.

В Instagram, который посвящен жизни в Коломне, сообщается, что акция «Пропесочка» проходит 16 января в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Венеры). Все желающие могут прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами, чтобы взять песок, но они должны будут раскидать его по дворам и улицам.

Жители отметили, что из-за бездействия коммунальщиков «по улицам невозможно ходить».

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