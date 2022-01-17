В России к 1 февраля число заразившихся коронавирусом может достигнуть 65 тысяч человек
В России количество новых случаев заражений коронавирусной инфекцией из-за распространения штамма «омикрон» к 1 февраля может достичь 65 тысяч в сутки
В России количество новых случаев заражений коронавирусной инфекцией из-за распространения штамма «омикрон» к 1 февраля может достичь 65 тысяч в сутки. Такой прогноз озвучил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Виктор Захаров.
Группа исследователей под руководством ученого разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed) для составления прогноза перспектив распространения коронавируса. Такой прогноз показал, что общее количество зараженных в России превысит 11,5 млн человек, а число одновременно болеющих достигнет миллиона человек.
Таким темпы роста заболеваемости, по мнению Захарова, могут сохраниться до середины февраля, но количество новых заражений вырастет до 110 тысяч случаев. Однако после достижения пика, заболеваемость пойдет на спад.