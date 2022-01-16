В Петербурге к движению «QR-сопротивления» присоединились уже 150 кафе и магазинов
В Санкт-Петербурге к бойкоту системы антиковидных QR-кодов присоединились уже 150 ресторанов и баров. Об этом сообщил инициатор движения «QR-сопротивления» ресторатор Александр Коновалов
Фото: Ura.ru
В Санкт-Петербурге к бойкоту системы антиковидных QR-кодов присоединились уже 150 ресторанов и баров. Об этом сообщил инициатор движения «QR-сопротивления» ресторатор Александр Коновалов.
«Блокаду пережил народ, не сдавшись ради живота. Наследники же Qr-код принять решают навсегда», - отметил бизнесмен.
Напомним, что со 2 января в Петербурге посещение торговых центров и заведений общественного питания возможно только по QR-кодам, которые могут получить переболевшие коронавирусом и привитые граждане.
Рестораны, бары и магазины, которые присоединились к движению «QR-сопротивления», отметили, что из-за ограничений они могут лишиться части клиентов и прибыли.