16 января 2022, 11:10
Российские фигуристы завоевали все золотые медали на чемпионате Европы
Российские фигуристки-одиночницы заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Таллине. Золотую медаль выиграла 15-летняя Камила Валиева, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне
Фото: Reuters
Российские фигуристки-одиночницы заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Таллине.
Золотую медаль выиграла 15-летняя Камила Валиева, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне.
Второе место заняла действующая чемпионка мира Анна Щербакова, а третье - Александра Трусова.
В мужском одиночном катании чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк. Пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду, а пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов ― в парном катании.