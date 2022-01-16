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16 января 2022, 10:57

Портал «Госуслуги» предупредил пользователей об активизации мошенников

Россиянам для защиты своих личных кабинетов на портале рекомендовано настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода по смс

Портал «Госуслуги» предупредил пользователей об активизации мошенников
Фото: pobedarf.ru

Портал «Госуслуги» разослал россиянам письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан.

Россиянам для защиты своих личных кабинетов на портале рекомендовано настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода по смс.

По данным «Коммерсанта», мошенники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и через QR-коды получают доступ к личному кабинету граждан.

По словам специалистов по кибербезопасности, злоумышленники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Далее они инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи жертвы, чтобы впоследствии украсть его аккаунт и персональные данные. Последние могут быть использованы мошенниками для получения кредитов или других противоправных действий.

В службе поддержки «Госуслуг» заявили, что знают о мошенниках и уже усилили защиту личных кабинетов граждан. Теперь после ввода кода из СМС-сообщения нужно будет ввести дополнительные сведения, например, СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.

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