Портал «Госуслуги» предупредил пользователей об активизации мошенников
Россиянам для защиты своих личных кабинетов на портале рекомендовано настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода по смс
Портал «Госуслуги» разослал россиянам письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан.
Россиянам для защиты своих личных кабинетов на портале рекомендовано настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода по смс.
По данным «Коммерсанта», мошенники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и через QR-коды получают доступ к личному кабинету граждан.
По словам специалистов по кибербезопасности, злоумышленники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Далее они инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи жертвы, чтобы впоследствии украсть его аккаунт и персональные данные. Последние могут быть использованы мошенниками для получения кредитов или других противоправных действий.
В службе поддержки «Госуслуг» заявили, что знают о мошенниках и уже усилили защиту личных кабинетов граждан. Теперь после ввода кода из СМС-сообщения нужно будет ввести дополнительные сведения, например, СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.