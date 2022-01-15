В республике Коми от ветерана потребовали заплатить налог за подарок ко Дню Победы
В городе Печора республики Коми 98-летней женщине-ветерану пришло заказное письмо из местной Налоговой инспекции с напоминанием о необходимости заплатить налог за подарок к 9 мая
В городе Печора республики Коми 98-летней женщине-ветерану пришло заказное письмо из местной Налоговой инспекции с напоминанием о необходимости заплатить налог за подарок, который она получила от чиновников по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Дочь ветерана написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что 12 января они получили извещение на получение заказного письма на имя ветерана, в котором налоговая напоминала о необходимости заплатить налог с полученного подарка. Родственники выплатили налог, но женщине ничего решили не говорить, чтобы ее не расстраивать.
«Давно хотела написать про отношение к ветеранам, про то, как слова расходятся с делом <…> Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Чиновники, господин Президент, очнитесь! Вы что творите?» — возмутилась дочь ветерана.
Глава Коми Владимир Уйба заявил, что тоже возмущен действием чиновников и назвал налог за подарок ко Дню Победы 9 мая «юридическим упущением».
«Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла», — отметил губернатор.